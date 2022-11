L'amour est dans le pré 2022, le bilan : coup de foudre pour une agricultrice... avec le meilleur ami d'un candidat (Spoiler)

Si le bilan de la saison 17 de L'amour est dans le pré n'est pas ultra positif pour les agriculteurs et agricultrices en ce qui concerne leurs prétendant(e)s venu(e)s à la ferme, pas mal d'entre eux ne sont aujourd'hui plus des coeurs à prendre. Lors de la partie 1 du bilan (on vous fait le recap complet de ceux qui sont en couple ou pas), on apprenait qu'Emmanuelle qui avait abandonné avant les speed-datings avait rencontré quelqu'un, tout comme Sébastien qui est donc actuellement en couple après avoir plaqué Léa qui a réagi à la diffusion. Même Thierry a trouvé quelqu'un, c'est dire !

Pour la partie 2, les situations amoureuses de plusieurs candidats restent en suspens. Alors qu'on sait déjà ce qu'il est advenu du duo Jean/Laurence, une autre agricultrice va choquer Karine Le Marchand. Si elle n'a pas trouvé le bon parmi ses prétendants, elle file aujourd'hui le parfait amour grâce à l'émission de M6.

Nadège est en couple... grâce à un autre agriculteur

Cette candidate, c'est Nadège. Souvenez-vous, elle avait invité Maxime et Corentin à la ferme, mais ni l'un ni l'autre ne lui avait convenu. Mais aujourd'hui, Nadège n'est plus célibataire... et elle peut dire merci à Guillaume du Limousin ! Celui qui a trouvé l'amour avec Noémie lui a permis de rencontrer son chéri depuis plusieurs mois, Pierre, un directeur commercial de 29 ans, qui est son meilleur ami.

"Après la vie à la ferme, on s'est retrouvés entre candidats pour faire un fête, un petit week-end entre nous qui était très sympa. C'était chez Guillaume du Limousin. Et en fait, c'est son meilleur ami ! (...) Pierre s'est retrouvé dans cette soirée-là et puis c'est le coup de foudre, réellement. On s'est croisés du regard et voilà." a raconté Nadège à Karine Le Marchand dans la 2ème partie du bilan. Elle a même partagé une photo de son amoureux :