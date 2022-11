L'amour est dans le pré 2022 : énorme rebondissement pour Sébastien et Léa, Perrine va jubiler ! (Spoiler)

La saison 17 d'ADP touche à sa fin ! Dans le prochain épisode, Karine Le Marchand va recevoir les agriculteurs et agricultrices pour faire le bilan de leur aventure. Certains vont réserver des surprises à l'animatrice comme Thierry qui, après s'être pris un énorme vent, va dévoiler avoir trouvé l'amour. Les fans de l'émission attendent aussi de savoir ce qu'il adviendra du couple le plus détesté de l'année : Sébastien et Léa. On a déjà la réponse.

Sébastien et Léa toujours en couple ou pas ?

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2022 déjà disponible sur Salto, on peut découvrir que Sébastien s'est présenté en solo au bilan. Eh oui, il n'est plus en couple avec Léa ! Celui qui avait taclé Perrine et s'était attiré les foudres du web n'a pas été très longtemps en couple avec sa prétendante : il ne s'est même pas rendu chez elle en Alsace après le séjour à la ferme. "J'ai décidé de ne pas aller en Alsace. Après la vie à la ferme qui a été une situation un peu compliquée à gérer pour moi... C'est plus facile de gérer un troupeau de cochons que deux femmes à la maison." a-t-il déclaré face à Karine Le Marchand.

Au final, Sébastien a préféré être sincère avec Léa. "Je l'ai appelée et je lui ai dit : 'Léa écoute, je ne vais pas venir en Alsace. Ça ne va pas le faire, je n'ai pas ce feeling qui me dit qu'on va aller plus loin'. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je lui ai dit : 'J'espère que tu seras heureuse et que tu trouveras la personne qui te convient, tu le mérites mais ce n'est pas moi'" a-t-il confié.

"Je suis amoureux"

Mais aujourd'hui, Sébastien n'est plus un coeur à prendre ! A la surprise de Karine Le Marchand, le Corse a dévoilé avoir trouvé l'amour depuis "deux ou trois mois" avec une certaine Charlène qui vit à 1h de chez lui. "A l'heure actuelle, je ne suis plus seul. (...) Une copine m'a demandé un coup de main pour déménager (...) et c'est là que j'ai rencontré sa meilleure amie que je n'avais jamais vue avant" a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Ça se passe très bien. (...) Pour moi, c'est la bonne ! C'est la fille top qui s'entend avec tout le monde, on a commencé à chercher pour prendre un appartement ensemble. (...) Je suis amoureux même si je n'aime pas trop exprimer mes sentiments".