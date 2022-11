"Elle a dit oui" : Miracle ! Thierry de L'amour est dans le pré a enfin trouvé l'amour... avec une ex-prétendante (spoiler)

Après une première participation décevante en 2015 qui l'avait vu faire face à une prétendante moins là pour lui que pour le buzz, Thierry a finalement eu le droit à une seconde chance cette année puisque Karine Le Marchand lui a rouvert les portes de L'amour est dans le pré pour la saison 17 de l'émission, actuellement diffusée sur M6.

Thierry a-t-il enfin trouvé l'amour ?

De quoi lui porter chance et lui permettre de rencontrer (enfin) l'âme soeur ? Malheureusement, la réponse est non. Malgré une séance de speed-dating concluante marquée par les rencontres de Rémédios et Sylviane, Thierry n'a pas eu de coup de coeur pour la première, tandis que la seconde a préféré partir, inquiète par le rythme de vie du viticulteur et arboriculteur, notamment causée par la construction interminable de sa maison.

Toutefois, comme on a ensuite pu le découvrir à l'écran, Karine Le Marchand - touchée par la personnalité de Thierry, lui a récemment offert une troisième chance inattendue et inespérée en lui ramenant de nouvelles lettres de prétendantes. Aussi, une question se pose aujourd'hui : la troisième a-t-elle été la bonne pour lui ? A-t-il enfin pu trouver le grand amour ? Bonne nouvelle, on a la réponse. Mauvaise nouvelle, elle est négative. Ou presque.

Une prétendante du passé pour écrire l'avenir

Dans l'épisode inédit du 7 novembre, déjà disponible sur Salto, Thierry va en effet confier : "J'en ai appelé deux ou trois, mais quand on a creusé, c'était pas ça". En revanche, incroyable mais vrai, cette déception a doucement mené le viticulteur à une sorte d'happy ending digne d'une véritable comédie romantique. Et pour cause, Thierry le précisera ensuite, il s'est décidé à reprendre contact avec une certaine Mireille, qui n'est autre qu'une prétendante de 2015, qui lui avait écrit à l'époque.

Alors attention, leur histoire n'en est qu'à ses débuts et il est encore trop tôt pour parler de couple. Malgré tout, l'agriculteur l'assurera, les premiers pas seraient encourageants, d'autant plus qu'elle habite dans le Vaucluse, près de chez lui : "Je suis allé à Avignon, on a fait connaissance et je lui ai dit : 'Je t'emmènerais bien à la ferme' et elle a dit oui. Une semaine après, je suis allé la chercher, elle a passé la nuit, on a mangé... puis je l'ai ramenée chez elle le lendemain."

En bon gentleman qu'il est, il ajoutera rapidement qu'il ne "s'est rien passé", si ce n'est quelques bisous. Or, "Embrasser, c'est pas coucher !", rappelera-t-il face caméra. Une précision amusante mais importante puisque, à travers elle, Thierry expliquera que c'est cette étape qui officialisera ou non leur relation. A suivre...