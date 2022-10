L'amour est dans le pré 2022 : Thierry se prend un vent phénoménal et il était le seul à ne pas l'avoir vu venir (Spoiler)

En 2015 dans ADP, Thierry finissait en solo après avoir eu un vrai coup de coeur pour Annick qui, selon Karine Le Marchand, n'avait participé à l'émission que pour faire le buzz. Détruit, il avait mis du temps à se remettre de cette déception amoureuse et la production a mis plus d'un an à le convaincre de retenter sa chance dans l'édition 2022. S'il a d'abord voulu mettre toutes ses exigences de côté, le "coquin de sort" est vite retombé dans ses vieilles habitudes. Il a notamment embrassé Sylviane, lui a sorti des phrases pas glam' et a enchaîné les blagues gênantes avec Remédios. Cette dernière a décidé de quitter l'aventure, voyant que Thierry préférait Sylviane. De quoi faciliter un rapprochement entre l'agriculteur et sa prétendante ? Non, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer...

Sylviane plaque Thierry, gros coup dur

Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré 2022, déjà disponible sur Salto, les téléspectateurs vont assister à un nouveau drame pour Thierry : Sylviane va tout arrêter avec lui ! La prétendante n'a tout simplement pas de sentiments pour l'agriculteur, contrairement à Rémédios. "Elle m'a expliqué qu'elle avait des sentiments pour toi, une attirance pour toi certainement plus forte que moi (...) Rémé ressent plus de choses pour toi que moi, donc j'ai laissé tomber. (...) Avec tout ce que tu dois faire, quelle place tu auras pour ta femme ? Tu as beaucoup de boulot." explique Sylviane à Thierry qui est évidemment très touché par cette décision.

"Les sentiments qu'elle a pour moi, moi, je les ai pour toi. La vie est mal faite" avoue Thierry à Sylviane. Par la suite, l'agriculteur a expliqué face caméra : "Moi, j'y croyais à 100% avec Sylviane. Honnêtement, je n'ai pas vu le moment où ça s'est arrêté. Je ne comprends pas. Peut-être que je n'ai pas su gérer ça.".

"Ça aurait pu le faire"

Dans la suite de l'épisode, Karine Le Marchand va recevoir Thierry et Sylviane qui sont restés en contact dans les semaines qui ont suivi la fin du tournage à la ferme. Thierry confirme même encore avoir des sentiments pour sa prétendante. "Je pense que s'il n'y avait pas eu Rémédios, ça aurait pu le faire. (...) Avec Sylviane, j'étais sur un nuage, c'était bien, c'était mon coup de coeur, j'étais ravi. Je pense avoir loupé quelque chose, je n'ai pas vu le moment où elle a décroché." déclare-t-il.

Mais ce n'est pas le même son de cloche chez Sylviane. Cette dernière affirme qu'elle n'aurait pas eu des sentiments, même si Rémé n'était pas venue à la ferme. "Au niveau sentiments, ce n'est pas monté. (...) Quand on est jeune, ça peut monter haut très très vite, mais quand on a un certain âge, les sentiments, ça se travaille. (...) Il faut communiquer, parler (...) Tu n'as pas trop cherché à en savoir plus sur ma vie, mes enfants, tu ne sais pas quel âge ils ont." souligne Sylviane. Pour elle, c'est leur baiser qui a tout gâché. "Je pense, après qu'on se soit fait le bisou, après il n'y a pas eu de jeu de séduction (...) Pour moi, c'était trop rapide et ça m'a freiné." confie-t-elle.

Autre point négatif ? La maison en construction de Thierry. "Si tu veux un jour y vivre, il faut que tu appelles un maçon ! A l'âge que tu as, tu ne pourras pas monter les escaliers." lâche Sylviane. Thierry va donc devoir tourner la page. Heureusement, Karine Le Marchand lui a remis de nouveaux courriers pour, peut-être enfin trouver l'amour.