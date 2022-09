L'amour est dans le pré 2022 : "Tu me fais jouir", Thierry prend son pied avec Sylviane, mais elle s'en fiche complètement (spoiler)

Thierry, rendu légendaire par sa fameuse expression "coquin de sort", avait beaucoup touché les téléspectateurs de la saison 10 de L'amour est dans le pré en 2015. Il était tombé tombé fou amoureux d'Annick, qui poste maintenant des photos plutôt hot sur Instagram, mais malheureusement ce n'était pas réciproque. Sept ans plus tard, l'agriculteur a fait son grand retour en participant à L'amour est dans le pré 2022. Il a longuement hésité avant d'accepter de revenir pour chercher l'amour. Finalement, il s'est rapidement remis dans le bain et a décidé d'emmener Sylviane et Rémédios passer quelques jours avec lui à la ferme.

"Tu me fais jouir !"

Il a tout de suite eu un coup de coeur pour Sylviane et l'a embrassée au bout de seulement quelques heures. Malheureusement, depuis ce bisou, sa prétendante se montre de plus en plus distante. Dans l'épisode 7 qui sera diffusé le lundi 3 octobre sur M6 et qui est déjà dispo sur Salto, il va profiter du métier de l'élue de son coeur, aide soignante, pour tenter un nouveau rapprochement.

Blessé au pied, il lui demande de refaire son pansement et, en vraie professionnelle, Sylviane s'exécute. L'occasion pour l'agriculteur de nous sortir une expression qui deviendra sûrement culte ! Quand elle lui demande si elle ne lui fait pas mal, l'agriculteur lance : "Tu sais Sylviane, je vais te dire quelque chose : tu me fais jouir ! Je n'ai pas honte de te le dire : tu me fais jouir".

"C'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça"

Une séquence qui amuse beaucoup Karine Le Marchand ! "Thierry prendrait-il son pied ? Ou la douleur lui fait-elle perdre son latin ?", s'interroge l'animatrice qui a convaincu un candidat de refaire ses dents, avant de remarquer : "Sylviane, impassible, ne semble pas prête à saisir la perche que Thierry lui tend".

"Un pansement, je le ferais à n'importe qui. Ça fait partie de mes fonctions, ce n'est pas romantique, c'est médical", commente, de son côté, l'aide-soignante. En revanche, pour Thierry, ce geste n'est pas rien : "C'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça... Pour mois c'est extraordinaire. Si ça pouvait être elles ce serait formidable", déclare-t-il.

Alors, Thierry réussira-t-il à conquérir le coeur de Sylviane ? Réponse dans la suite de L'amour est dans le pré !