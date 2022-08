Annick (L'amour est dans le pré) : mariage fake, photos sexy... Que devient l'ex de Thierry après lui avoir brisé le coeur ?

"Je resterai toujours une éternelle célibataire"

"Par cette folie passagère, nous avons voulu nous amuser. Et oui... je resterai toujours une éternelle célibataire, sachant que le mariage reste pour moi un engagement sacré et une décision à ne pas prendre à la légère, mais IBIZA oblige, nous avons fait les choses tellement bien que beaucoup y ont cru et nous avec. Il est vrai que nous nous apprécions beaucoup, une belle amitié de plus de 6 ans, c'était si simple. Je vous rassure, notre amitié étant éternelle, vous nous verrez toujours ensemble, et j'aurai toujours plaisir à le soutenir sur ses différents projets, défilés ou autres. Et oui, je l'adore et nos bêtises n'en finiront jamais !", a ensuite précisé Annick.