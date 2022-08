L'amour est dans le pré : "Elle voulait juste passer à la télé", Karine Le Marchand très remontée contre cette prétendante

Pour la saison 17 de L'amour est dans le pré, c'est un visage bien connu des téléspectateurs qui fera son retour à l'écran. En effet, sept ans après sa première participation, Thierry - un viticulteur de 65 ans, va de nouveau tenter de trouver l'amour sur M6. Une nouvelle chance importante pour le célèbre célibataire, lui qui avait été victime d'une mauvaise surprise en 2015.

Alors qu'il pensait avoir trouvé la perle rare en la personne d'Annick, il s'était finalement révélé que cette dernière n'était pas vraiment là pour lui, mais cherchait uniquement à profiter de l'émission pour avoir son petit quart d'heure de gloire. Un comportement qui avait énervé le public, mais également Karine Le Marchand, toujours très protectrice envers les candidats.

Karine Le Marchand n'a toujours pas digéré le cas Annick dans ADP

Aussi, à l'occasion d'une interview accordée à Télécâble Sat, l'animatrice du programme de dating a confessé que tout était désormais organisé de telle sorte à détecter et virer rapidement la moindre personne en recherche de buzz. "Aujourd'hui, cela ne se reproduirait pas. On sortirait la fille du programme avant la fin [du tournage]", a-t-elle expliqué, consciente des dangers que cela peut engendrer. Souvenez-vous, à la suite de cette mauvaise histoire avec Annick, Thierry avait en effet perdu plus de 15 kilos et était plongé dans une dépression inquiétante.

"On est restés proches, avec Thierry. Il a été très accompagné par l'ancienne productrice et la psy de l'émission, a dévoilé Karine Le Marchand au sujet de sa première participation. Au fond de nous, il y a eu, je crois, de la culpabilité".

"Cela a servi de leçon"

Malgré tout, si Annick n'a donc laissé que de mauvais souvenirs à tout le monde dans cette émission, l'animatrice est en revanche satisfaite d'une chose : son cas a permis de servir d'exemples auprès de potentiel(le)s prétendant(e)s mal intentionné(e)s. "Elle a tellement été détestée parce qu'elle s'était moquée de Thierry et qu'elle voulait juste passer à la télé que cela a servi de leçon, a martelé Karine Le Marchand. Depuis, on n'a plus eu ce type de personne dans l'émission".

Et alors que l'équipe de Touche pas à mon poste est de moins en moins fan de l'émission, qu'elle estime pensée pour se moquer des célibataires, la présentatrice a à l'inverse assuré qu'ADP était "l'anti-téléréalité" et qu'elle n'était pas conçue pour faire naître des stars, "Aucune fille n'a fait carrière ou est devenue star grâce à L'amour est dans le pré et c'est tant mieux."

De quoi rassurer les futurs candidats ?