L'amour est dans le pré : "vulgaire", "supercherie"... En plein drame, l'émission se fait fracasser par TPMP

C'est une triste nouvelle que l'on a appris ce lundi 27 juin 2022. Candidat emblématique de la saison 6 de l'Amour est dans le pré, l'agriculteur Jean-Claude Joly s'est donné la mort à l'âge de 53 ans ce week-end. Pour l'heure, les motifs de ce qui semble être un suicide ne sont pas connus, mais de nombreux hommages n'ont pas tardé à voir le jour sur les réseaux sociaux.

Les chroniqueurs de TPMP défoncent L'Amour est dans le pré

A cet effet, l'équipe de Benjamin Castaldi dans l'émission TPMP, même l'été a logiquement réagi à ce drame afin, là aussi, de célébrer la vie passée de ce candidat marquant du programme culte d'M6. Malheureusement, l'émotion a rapidement laissé place à un règlement de comptes inattendu. La conversation a en effet dévié sur la qualité de l'émission et sur le rôle de Karine Le Marchand. Et vous allez le constater, les critiques n'ont pas tardé à fuser sur le plateau.

Si quelques chroniqueurs s'avouent toujours aussi fans de L'Amour est dans le pré, et même impressionnés par son succès après tant d'années, Gilles Verdez s'est de son côté montré agacé par le comportement de l'animatrice qui en ferait trop. "Son animation s'est détériorée au fil des saisons, a-t-il notamment lâché. Elle est devenue elle-même caricaturale, presque vulgaire parfois".

"La plus grosse supercherie de la télévision"

Un son de cloche partagé par Ludivine Retory, qui a de son côté rappelé que c'était l'intégralité du programme qui s'était dégradée avec les années, estimant qu'il n'était là que pour "se foutre de la gueule des gens". Un jugement sévère, qu'elle a tenté d'expliquer. Là où elle attendait beaucoup de ce concept, "J'avais énormément d'espoir lors du lancement de l'émission, je pensais que c'était une véritable émission de bien public, pour nous faire non seulement découvrir le monde de l'agriculture, mais pour permettre également à des personnes qui seraient dans la même situation de vie, de solitude, de se rencontrer", elle est finalement tombée de haut en la découvrant.

"En fait, à l'issue de la première saison, j'ai compris que c'était la plus grosse supercherie de la télévision, a déploré la chroniqueuse. On propose aux petits bobos parisiens et à l'ensemble des Français de sortir leur popcorn et leur petit plateau télé pour se foutre de la gueule de ces personnes". Selon elle, l'émission serait bien trop scénarisée, "Combien de fois tu as des personnes qui t'ouvrent la porte en slip et en postillonnant sur une caméra ?" et uniquement pensée pour le buzz, sans aucune empathie pour les participants, "M6 à choisi comme parti pris de se foutre de la gueule des gens."

Une émission faite pour se moquer des candidats ?

Des critiques que de nombreux chroniqueurs ont trouvé sévères autour de la table, même si Jean-Pascal Lacoste a lui-même admis qu'il était parfois mal à l'aise devant sa télévision. En cause ? Il n'arrive pas à la trouver crédible et donc à savoir sur quel pied danser en la regardant, "Je trouve que l'émission est comme le gazon. Elle est plus synthétique, pas naturelle. Pour moi, ça ne représente pas le côté agriculture. C'est plus moqueur. Y a des émissions qu'on regarde pour se foutre de la gueule des gens, et je pense qu'il y a quand même une majeure partie des gens [qui le font]. C'est pas méchant, mais ça porte à rire."

Des retours particulièrement durs qui ne devraient pas rester sans conséquences. On le sait, Karine Le Marchand est très protectrice de l'Amour est dans le Pré et de ses candidats, et on ne serait pas surpris de voir l'animatrice réagir à de telles critiques.