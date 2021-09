Karine Le Marchand "faussement amicale" dans L'amour est dans le pré ? Des candidats la défendent

Malgré son opération du pied, qui l'oblige à rester en fauteuil roulant, Karine Le Marchand reste souriante de bonne humeur et empathique dans L'amour est dans le pré 2021. Elle n'a pas non plus perdu son humour puisqu'elle a toujours le mot pour rire face aux agriculteurs et agricultrices. La présentatrice offre d'ailleurs de belles perles durant les speed dating. En bref, Karine Le Marchand paraît plutôt sympathique.

Karine Le Marchand "pénible" ?

Pourtant, une source anonyme, "proche du dernier tournage" de l'émission de M6, lui dresse un portrait différent et surprenant dans les colonnes du magazine Public. Elle décrit notamment l'animatrice comme "pénible avec ses équipes et faussement amicale avec les agriculteurs". "Elle arrive avec son chauffeur personnel, tutoie comme si elle connaissait les gens depuis toujours, et elle file se préparer. Tout le monde attend que Madame soit prête pendant plus d'une heure, sans bouger", ajoute-t-elle. Des propos chocs qui ont fait débat sur le plateau de TPMP sur C8, le 17 septembre 2021.