Lucile (L'amour est dans le pré 2020) enceinte de Jérôme : ils annoncent le sexe de leur bébé

"Nous sommes extrêmement reconnaissants et bouleversés par tout ce que la vie nous offre depuis un peu plus d'un an. Merci à vous tous qui nous avez suivi depuis notre première rencontre. Merci de nous donner autant d'amour au quotidien. Merci de suivre nos aventures jour après jour... Surtout suivez votre intuition et vos rêves, ils connaissent le chemin du bonheur et de l'amour ❤ Notre plus belle et notre plus grande aventure commence maintenant !", ajoutent les deux ex-candidats de L'amour est dans le pré 2020. Ce sera donc une baby girl !