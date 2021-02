L'amour est dans le pré 2021: Delphine, Valentin.. les candidats marquants de la suite des portraits

Valentin, le producteur de fleurs timide trompé par son ex

Autre candidat à avoir fait parler hier et qui se classe d'ailleurs parmi les préférés des téléspectateurs ? Valentin. A 27 ans (il est le benjamin de l'émission), il a non seulement un métier surprenant (il est producteur de fleurs comestibles et maraîcher) mais aussi une histoire émouvante. L'agriculteur a confié être très timide et ne croit pas en son charme. Il faut dire que sa seule relation, alors qu'il avait 18 ans, s'est mal terminée : son ex l'a trompé. Une chose qui lui a fait du mal et l'a poussé à se réfugier dans le travail plutôt que de chercher à s'ouvrir aux autres. "Je pense que sans l'émission je ne trouverai pas. Je resterai dans le schéma continuer à bosser 7j/7. Le travail est un refuge" a-t-il expliqué.