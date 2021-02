L'amour est dans le pré 2021 : Nathalie, Hervé et Vincent émeuvent déjà les téléspectateurs

Nathalie, battue pendant 18 ans par un mari violent, a divorcé et repris sa vie de zéro

Ce lundi 1er février 2021, M6 diffusait les premiers portraits des agriculteurs et des agricultrices de L'amour est dans le pré 2021. Karine Le Marchand a ainsi fait découvrir des nouveaux candidats et des nouvelles candidates aux histoires parfois poignantes. C'est le cas de Nathalie. A 49 ans, cette éleveuse de veaux sous la mère en Loire-Atlantique a connu un mari violent. Ils s'étaient rencontrés quand elle avait 16 ans et sont restés ensemble pendant 18 ans. Nathalie a avoué, les larmes aux yeux, avoir été "battue depuis toujours" par le père de ses enfants. "Je ne m'en rendais pas compte, je l'aimais" a-t-elle confié à Karine Le Marchand.

C'est sa fille, Samantha, qui lui a demandé de quitter son père, sinon elle partait avec ses frères. Un déclic pour l'agricultrice, qui est alors partie avec ses trois enfants et a divorcé en 2007. Elle a enchaîné les petits boulots pour s'en sortir. Elle et ses enfants ont vécu dans un mobil-home et allaient manger aux Restos du coeur. En 2013, c'est "une fierté", la mère de famille qui est surnommée "Barbie" par les internautes (pour son amour du rose, qu'elle met partout) a réussi à réunir assez d'argent pour construire une maison. Désormais, elle espère trouver un homme qui la traitera bien et l'aimera.