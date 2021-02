L'amour est dans le pré 2021 : les coulisses de la recherche des agriculteurs et agricultrices

Moins d'un mois après le bilan de L'amour est dans le pré 2020 (Mathieu et Alexandre vont se marier, Jean-Claude et Yolanda sont séparés, Jérôme et Lucile prévoient d'avoir un enfant prochainement...), M6 diffuse déjà les portraits de la saison 16 de son émission culte. Au programme ? La découverte des 12 agriculteurs (3 femmes et 9 hommes) de L'amour est dans le pré 2021 : Delphine, Paulette, Jean-Daniel, Vincent, Hervé, Nathalie, Valentin, Hervé, Jean-François, Sébastien, Franck et Vincent.

Entre 300 et 400 candidatures pour L'amour est dans le pré 2021

Ces 12 célibataires ont été sélectionnés parmi plus de 300 candidatures envoyées : "Cette année, nous avons encore reçu entre 300 et 400 candidatures. Je déteste parler de casting, car nous ne sommes pas dans un show. Nous sommes juste en quête d'agriculteurs qui cherchent l'amour. Si certains nous confondent avec une agence matrimoniale, la plupart veulent vraiment participer à l'émission", explique Anne Cantegrit Thomas, responsable de la recherche des agriculteurs et conseillère artistique, au Parisien avant de préciser : "Ce sont ainsi environ 70 candidats potentiels qui ont été contactés, avant d'aboutir à la sélection de 12 candidats que les téléspectateurs vont découvrir."

La production de L'amour est dans le pré 2021 a quand même dû revoir ses cibles de recherches à cause de l'annulation des foires agricoles et du Salon de l'agriculture suite à la pandémie de coronavirus : "Nous y trouvons des profils qui n'auraient pas osé venir nous voir, mais qui y réfléchissent après nous avoir rencontrés. Faute de ce type d'événements en public, nous sommes allés à leur rencontre mais de façon virtuelle, notamment sur des sites Internet consultés par la profession."

"Nous avions envie de trouver des gens un peu légers et souriants"

Pour l'émission de M6, il est important de recruter des personnes dont on va "se souvenir parce qu'elles ont une personnalité. Cela permet ensuite aux téléspectateurs d'écrire à des personnes aux caractères très différents" : "Notre recherche s'est faite après l'arrivée du Covid-19 et je crois que nous avions envie de trouver des gens un peu légers et souriants. Je pense que c'était inconscient, parce qu'on s'en est aperçus au fur et à mesure", confie Anne Cantegrit Thomas à Ouest France.

La petite nouveauté de L'amour est dans le pré 2021 est que certains candidats sont venus à Karine Le Marchand pour se présenter dans "une maison louée pour l'occasion, en région parisienne" : "Ils sont toujours tous très intimidés de rencontrer Karine. Donc, avec une équipe d'une douzaine de personnes, nous arrivons la veille du tournage de l'entretien pour les détendre, leur expliquer de quelle façon cela va se dérouler, les rassurer. Karine sait les mettre à l'aise comme personne, car elle n'est jamais dans le jugement" précise la responsable du casting au Parisien.