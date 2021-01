L'amour est dans le pré 2021 : portraits, photos, date de diffusion, nouveautés... toutes les infos

Vincent (51 ans), vigneron en Provence-Alpes-Côte d'Azur

"Issu d'une famille de vignerons, Vincent et son frère Bruno ont repris l'exploitation à la retraite de leur père et l'on fait fructifier. Ils se sont répartis les tâches et Vincent s'occupe de la vinification, de l'assemblage et de la commercialisation de leur vin (...) Vincent a eu deux grandes relations : Claire, qu'il a rencontré jeune et avec qui il a passé 13 années de sa vie, puis Cathy, maman de deux enfants, trois ans après sa rupture. De belles histoires d'amour qui, par manque d'envie et pour raisons médicales, n'ont néanmoins pas exaucé le rêve de sa vie : devenir père. Une 'putain de gifle' qui l'a longtemps fait s'interroger : 'Est-ce mon destin, moi qui voulais tant devenir père ?'. Bon vivant et épicurien très entouré, Vincent a également connu une sacrée épreuve un mois et demi après sa rencontre avec Cathy avec une rupture d'anévrisme qui le plonge six semaines dans le coma. Il faut dire qu'à l'époque il fait 160 kilos et fume 6 cigares par jour ! Délesté de 50 kilos depuis, il n'a évidemment plus jamais refumé".