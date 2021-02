Delphine (L'amour est dans le pré 2021) : "Si les homophobes ne sont pas contents, peu importe"

Une candidate prête à trouver l'amour avant tout

C'est une première pour L'Amour est dans le pré. A l'occasion de la seizième saison, l'émission de M6 va mettre en avant Delphine, une agricultrice lesbienne prête à trouver la femme de sa vie. Néanmoins, si cette arboricultrice de 47 ans écrira malgré elle l'histoire du programme, ce n'est pas le buzz autour de sa participation qui l'intéresse, mais bien l'espoir de rencontrer son âme soeur.

Elle l'a révélé lors d'une interview accordée au Parisien, "Le fait d'être homosexuelle, c'est une facette de ma personnalité, mais ce n'est pas uniquement ce qui me définit." Aussi, même si elle se doute que sa présence au casting de l'émission fera plus parler que d'autres en raison de son orientation sexuelle, elle a tenu à le rappeler, "Mon identité, comme celle de chacun, est multiple, complexe, je suis une agricultrice, une motarde. J'ai aussi été catholique pratiquante. Je suis toutes ces personnes."

Des critères bien précis

Au micro de 20 Minutes, Delphine s'est donc confiée sur ce qui serait pour elle la prétendante idéale. Et sans surprise au regard de sa propre histoire (elle a mis du temps à s'assumer, elle a connu deux peines de coeur dont une après une histoire de 12 ans), la candidate souhaite aujourd'hui quelqu'un de forte, avec un vrai recul sur la vie, "Il faudrait qu'elle ait mené une réflexion sur sa vie et qu'elle ne s'imagine jamais être arrivée. (...) Pour moi, l'incertitude, c'est le déclenchement du changement. Je suis restée longtemps dans la certitude de la religion catholique, du " c'est comme ça et c'est la Vérité ". Je me suis autorisée à faire un pas en arrière. Quand on n'a pas de certitude, on est plus ouvert à ce qui nous entoure."

Elle ne recherche pas un clone, "ses différences m'apporteront beaucoup", mais elle espère malgré tout "rencontrer une femme joviale, qui aime jouer. Si elle fait de la moto, c'est super." Et si la personne ne coche pas toutes les cases ? Rien d'alarmant. Delphine l'a ensuite assuré, ce qui comptera plus que tout, c'est "quelqu'un qui veut vivre sa vie pleinement, en s'aimant et en se respectant."

L'envie de représenter sa communauté

Cependant, attention. Delphine souhaite effectivement trouver l'élue de son coeur, mais l'agricultrice a bien conscience que sa présence dans L'Amour est dans le pré aura une réelle importance pour toute une communauté. Aussi, même si elle assure au Parisien ne pas être dans un esprit communautaire, "je n'ai rien à revendiquer", elle espère tout de même réussir à renvoyer de belles choses au public à travers cette aventure personnelle et apporter une visibilité importante.

"Cela fait du bien de voir des personnes qui racontent votre vie de l'extérieur. (...) Quand j'étais adolescente, je n'avais jamais vu deux filles s'embrasser et, dans mon inconscient, je ne savais pas que c'était possible" a-t-elle confessé dans un premier temps, avant de préciser plus loin, "Je veux passer un message de tolérance. J'ai mis 30 ans à accepter qui je suis, si les homophobes ne sont pas contents, peu importe. Ma participation fera peut-être avancer les esprits. Aujourd'hui, je suis simplement fière de m'assumer comme je suis vraiment."

Bref, en cherchant l'amour de sa vie, Delphine espère indirectement pouvoir en apporter aux téléspectateurs.