Karine Le Marchand en fauteuil roulant dans L'amour est dans le pré 2021 : elle explique pourquoi

Voilà pourquoi Karine Le Marchand sera en fauteuil roulant dans L'amour est dans le pré 2021

Ce lundi 23 août 2021 sur M6, les fans de L'amour est dans le pré pourront découvrir L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ?. Une émission spéciale avec Karine Le Marchand , pour fêter les 15 ans d'ADP. Vous pourrez y retrouver Mathieu et Alexandre qui se sont mariés, Jérôme et Lucile qui vont devenir parents ou encore Eric le chevrier.

Puis, ce lundi 30 août 2021 sur M6, vous pourrez enfin voir les épisodes de la nouvelle saison, L'amour est dans le pré 2021. Sauf que vous verrez, pour une fois, Karine Le Marchand animera le programme de dating pour agriculteurs et agricultrices, depuis un fauteuil roulant. Pourquoi ? La présentatrice a révélé à Télé Magazine pour quelle raison elle a dû tourner avec un plâtre et un fauteuil roulant.

"Je me suis fait opérer du pied en mars, un peu plus tard que prévu, à cause de la Covid-19. On a décidé d'assumer mon pied dans le plâtre" a ainsi expliqué Karine Le Marchand. Elle a donc quand même repris les chemins du tournage pour L'amour est dans le pré 2021 après son opération. Mais de quoi a-t-elle été opérée ? Gala a précisé : "Elle a été prise en charge par l'orthopédiste Dr. Bruno Levy à cause d'un Hallux Valgus, qu'on appelle vulgairement un 'oignon'. Cette déformation de l'avant-pied provoque notamment de vives douleurs, lors de la marche...".

L'animatrice d'ADP a fleuri sa chaise roulante pour l'émission

Karine Le Marchand, connue pour sa bonne humeur, a précisé : "Je leur ai proposé de fleurir ma chaise roulante. On a même recouvert l'affreuse chaussette opératoire d'un collant orné de fleurs en tissu. J'ai trouvé ça super sympa".

Quant aux agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021, dont les portraits avaient été révélés, certains ont déjà émus les téléspectateurs par leurs histoires et leurs personnalités. "Ils sont sans filtre" a ajouté Karine Le Marchand, "Ça pourra paraître cru pour les citadins, parce qu'en ville, on peut se prendre des râteaux et retenter sa chance ailleurs".