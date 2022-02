L'amour est dans le pré 2022 : chouchou du public, retour d'un agriculteur star, tracteur disco... Le récap en tweets

Guillaume, le chouchou des internautes

Célibataire depuis 2018, Guillaume est à la recherche d'un compagnon bien dans sa tête et avec qui il pourra construire un vrai projet de vie. Passionné de danse et l'oeil toujours rieur, l'éleveur qui a plus de 40 espèces différentes dans sa ferme apparait comme le chouchou des téléspectateurs. Il a déjà beaucoup de succès auprès des hommes... Et des femmes !