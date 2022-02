Thierry (L'amour est dans le pré 2022) a mis plus d'un an à dire oui pour revenir, "je vais être dézingué"

Après Jean, Noémie ou Sébastien (retrouvez le recap de la première partie des portraits en tweets), les portraits de L'amour est dans le pré 2022 continuent. Et il y a comme un goût de déjà-vu. Normal puisque pour cette nouvelle édition, la production a décidé de recruter l'un des candidats marquants de ces dernières années, Thierry.

Dans ADP en 2015, Thierry avait craqué pour Annick, des sentiments qui n'étaient malheureusement pas réciproques. Depuis, le "coquin de sort" n'a pas trouvé l'amour et a mal vécu son passage dans l'émission. Comme l'a confié la production, il a perdu pas moins de 20 kilos suite à cette déception amoureuse. C'est donc tout naturellement que la prod de L'amour est dans le pré lui a proposé de revenir, des années plus tard.

Thierry a mis plus d'un an avant de dire oui pour revenir dans ADP

Depuis son premier passage dans l'émission, la prod n'a pas lâché Thierry. Et alors qu'il était toujours célibataire, elle a donc eu l'idée de le faire revenir. "Au fur et à mesure, on a vu combien il est seul et isolé et on a décidé de lui faire cette proposition." a confié Anne Thomas qui est en charge de la recherche des agriculteurs mais aussi conseillère artistique, à TVMag. Mais cette décision n'a pas été prise à la légère par l'agriculteur. "Il a beaucoup réfléchi à ce que cela pouvait lui apporter mais aussi aux conséquences d'avoir une seconde chance et de participer à l'émission" confie Anne Thomas.

Un an et demi plus tard, le candidat signe son grand retour. Et il est conscient que ça va faire débat. "Je devais me faire opérer de la hanche et j'avais dit à la production que je leur donnerai une réponse si je me remettais sur pied. Quand ils m'ont rappelé, coquin de sort, j'ai accepté ! Je sais que je vais être dézingué. Il y aura forcément ceux qui seront pour et ceux qui seront contre et qui se demanderont pourquoi je reviens alors que j'ai déjà eu ma chance mais je fais cette aventure pour moi et pas pour les autres" confie Thierry à TVMag.

A 65 ans, Thierry est prêt pour le grand amour avec une recherche moins spécifique que lors de sa première participation. "Sa première participation lui a servi à savoir que ce n'est pas juste l'apparence qui compte mais la beauté intérieure, la gentillesse, la douceur..." a confié Anne Thomas. Thierry, lui, est simplement à la recherche de l'amour et d'une femme gentille pour partager sa vie. "Rester seul, c'est horrible. Ceux qui habitent en ville ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont toujours du monde autour d'eux mais moi, je n'ai que l'herbe, les coccinelles et les corbeaux. Lorsque je rentre le soir, tout est éteint à la ferme depuis que mes parents sont décédés en 2011, ce n'est plus possible..." confie-t-il.

Karine Le Marchand, "Je la considère comme ma marraine"

Dans son interview avec TV Mag, Thierry s'est aussi confié sur Karine Le Marchand qu'il considère comme "sa marraine" et avec qui il est toujours resté en contact. "Quand les gens l'attaquent à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je trouve ça dégueulasse. De loin, elle paraît gentille mais elle est plus que ça. Souvent, elle est trop brave, comme moi. (...) Elle ne nous prend pas pour des imbéciles ou des couillons mais nous accorde vraiment beaucoup d'attention. C'est quelqu'un de très bien. Elle sait être généreuse et elle y voit clair sur nous, les paysans. C'est quelqu'un de différent des autres, c'est pour ça qu'elle est jalousée de partout !" a-t-il déclaré.