L'amour est dans le pré 2022 : date de diffusion, casting, retour d'un agriculteur... Toutes les infos

L'amour est dans le pré 2022 : un ancien agriculteur de retour

Avant que les portraits des 13 agriculteurs et agricultrices soient diffusés sur M6, la présentatrice a publié les photos des candidats et candidates au casting. Vous découvrirez ainsi 9 hommes et 4 femmes. Ils sont âgés entre 24 ans et 72 ans. Et il y en a un que vous allez reconnaître : Thierry alias "coquin de sort" ! Eh oui, l'ancien agriculteur fait son retour dans l'émission de dating. Celui qui avait eu un coup de coeur pour la parisienne Annick dans la saison 10 d'ADP, en 2015, avait fini seul au bilan. Il était ensuite tombé sous le charme de Monique, dont il est séparé. Thierry espère donc retrouver l'amour et le garder cette fois-ci, grâce au programme présenté par Karine Le Marchand.

Un père et sa fille ensemble au casting, ainsi que deux agriculteurs homosexuels

Et pour la première fois dans L'amour est dans le pré, un père et sa fille vont tenter de trouver l'amour en même temps, comme l'a expliqué Télé Loisirs ! Eh oui, Jean-Paul, âgé de 70 ans, et sa fille Emmanuelle, âgée de 42 ans, vont tous les deux se lancer dans la recherche de l'amour avec l'aide de Karine Le Marchand et des équipes d'ADP.

Deux agriculteurs homosexuels seront aussi au casting de la nouvelle saison. A noter que l'un d'eux a découvert son homosexualité sur le tard, à 44 ans. Il a même été marié à une femme avec qui il a eu deux enfants.