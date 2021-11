L'amour est dans le pré 2021, bilan partie 2 : qui est en couple, qui est célibataire ?

Valentin en couple avec Charley

Valentin et Charley sont toujours ensemble. Et clairement, leur amour est flagrant ! "Il est très beau, il ne se rend pas compte, il a un charme fou, tu es un roc, tu es hyper rassurant et ton petit charme viking, moi j'adore" a avoué Charley, totalement sous le charme de son homme. "On n'a pas besoin de parler pour se comprendre" a-t-il précisé, "Grâce à elle, je suis plus ouvert, je me suis affirmé". Malgré la sincérité de Charley qui avait été remise en cause par certains haters, au final, ils sont heureux et amoureux.