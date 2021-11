Vincent (L'amour est dans le pré 2021) justifie sa rupture avec Natacha, sont-ils encore en contact?

Depuis les débuts de l'édition 2021 de L'amour est dans le pré, Vincent le Provençal n'est pas trop dans le top des candidats préférés des internautes. Certains trouvent même qu'il n'est pas légitime dans l'émission, lui qui est célibataire depuis seulement un an. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils lui reprochent. Cette semaine dans ADP, le candidat est allé à la rencontre de la famille de Natacha et c'était assez... spécial. Un séjour qui a convaincu Vincent (après une petite nuit d'amour quand même)... de rompre avec Natacha.

Une séquence qui a énervé le web, surtout que Vincent a cité leur différence d'âge, argument qui revient depuis des semaines sur Twitter. Sur le réseau social, Vincent a été traité de tous les noms par les internautes et, dans une interview donnée à Télé Loisirs, il explique les raisons de cette décision qui a fait polémique.

"Elle m'a paru tout de suite très emballée, peut-être trop"

Alors, pourquoi Vincent a-t-il décidé de larguer Natacha ? Il y a plusieurs réponses comme le souligne le candidat qui termine donc L'amour est dans le pré en célibataire (découvrez quels autres candidats ont terminé en solo avec notre récap). D'abord, Vincent explique que tout est "allé trop vite" entre eux : seulement une semaine s'est écoulée entre la fin du séjour à la ferme et son arrivée chez Natacha. Le candidat confie que, durant cette période, ils sont bien restés en contact mais qu'il a tout de suite senti "un décalage" avec Natacha. "Elle m'a paru tout de suite très emballée, peut-être trop. Je lui ai dit que je voulais qu'on essaye de mieux se connaître." a-t-il expliqué à Télé Loisirs.

Natacha trop immature pour Vincent

Autre raison ? Leur grande différence d'âge de plus 10 ans. "Au fur et à mesure de nos échanges avec Natacha, j'ai senti que ça n'allait pas le faire (...) Nous n'en étions pas au même stade dans nos vies. Elle avait un petit côté enfantin, je trouvais ça mignon au début, mais à la longue, ça m'a empêché de me projeter. Lors de mon séjour chez elle, j'ai vu comment elle se comportait avec son entourage, notamment avec sa soeur, et ça a confirmé mes craintes" confie le Provençal qui reproche à Natacha son manque de maturité.

"J'ai connu des gens de son âge hyper mature, mais pas elle. Pour moi, il y avait deux obstacles à surmonter : le premier, c'était de me plaire en tant que femme. (...) Le deuxième obstacle, c'était de pouvoir s'adapter à ma vie, mes enfants, mon travail, mes responsabilités. Et ça, ça ne l'a pas fait. J'avais des petits a priori dès le départ, mais il fallait que j'aille au bout pour voir" a-t-il ajouté. Aujourd'hui, Vincent n'est plus en contact avec Natacha. Mais ça, on l'avait deviné.