Vincent (L'amour est dans le pré 2021) pas légitime dans l'émission ? Il répond aux haters

Le web a trouvé sa tête à claques dans L'amour est dans le pré 2021. Depuis le lancement de cette 16ème édition, Vincent le provençal en a énervé plus d'un. Traité de "goujat" et de "misogyne", il fait face à beaucoup de critiques sur son attitude avec ses prétendantes, Natacha et Hafsa. D'autres ne trouvent pas que sa participation soit légitime, lui qui n'est célibataire que depuis un an.

Vincent pas légitime ? Sa réponse sans détour

Dans une interview donnée à TVMag, Vincent a confié que Karine Le Marchand n'était pas très chaude pour qu'il participe à ADP. "Elle était réticente à ma participation dans l'émission. Elle disait que j'étais plutôt beau gosse et que je n'avais pas besoin d'eux pour trouver quelqu'un." avait-il expliqué. Une critique qui revient souvent sur les réseaux et à laquelle Vincent a répondu dans une interview donnée à TéléStar. Interrogé sur ceux qui doutent de sa place dans l'émission de M6, Vincent déclare : "Moi, ce que je sais, c'est que je côtoie beaucoup de monde dans mon univers professionnel mais ce n'est pas pour autant que cela m'offre des opportunités amoureuses. Et la production a jugé par ailleurs que j'avais des choses à raconter".

"Dans la vie, je suis comme ça"

Dans son interview, le candidat qui a déjà répondu aux critiques a de nouveau décidé d'évoquer les critiques sur sa personnalité. Il assure notamment ne pas du tout jouer la comédie. "Ce qui compte à mes yeux, c'est d'être en accord avec moi-même. Les commentaires m'importent peu. Je ne suis pas comédien et dans la vie, je suis comme ça, je rigole et je 'branche'" a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Le seul truc qui pourrait m'atteindre c'est si mes enfants me disaient : 'Papa, mais qui tu nous as ramené ?'". Vincent le Provençal avoue aussi ne pas suivre les critiques sur les réseaux. "Je ne vais pas voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas la vraie vie" explique-t-il à TéléStar.