Vincent (L'amour est dans le pré 2021) "macho" et "misogyne" : "Je m'en suis pris plein la tête"

Si Franck, Valentin, Jean-François ou encore Delphine sont appréciés des téléspectateurs, Vincent, lui, se retrouve dans la ligne de mire de certains internautes à cause de son attitude jugée "misogyne", "macho" et "détestable". Ils n'aiment pas vraiment son comportement avec ses prétendantes Hafsa et Natacha : ils ont d'ailleurs décrit sa rencontre avec Natacha comme "gênante". Vincent reçoit donc pas mal de critiques auxquelles il n'a pas souhaité réagir jusqu'à aujourd'hui.

C'est dans une interview accordée à TV Mag que l'agriculteur provençal de L'amour est dans le pré 2021 s'est confié à ce sujet : "Les journalistes n'ont rien à se mettre sous la dent. Si on regarde les images, on voit bien que c'est de l'humour. Je ne fais plus attention à tout ça, ça ne me touche pas. Le plus important, c'est ce que je pense. Je suis quelqu'un qui a de l'éducation et qui respecte les gens. Vous verrez au fil de l'aventure que je ne suis pas une personne qui rabaisse les autres."

Vincent a quand même eu du mal à digérer les commentaires haineux au début : "Comme je m'en suis pris plein la tête, ça m'a agacé et maintenant je m'en fiche, ça ne me touche pas. Ce que j'ai dit à Natacha, c'était de l'humour. Le plus important, c'est ce que je pense au fond de moi. Je suis quelqu'un qui a de l'éducation et qui respecte les gens", confie-t-il à Ouest France cette fois-ci.

Heureusement, le candidat de L'amour est dans le pré 2021 n'a pas que des haters : "Sur mes réseaux sociaux, j'ai eu plus de 2000 messages. Comme personne ne sait si j'ai trouvé l'amour ou non, j'en reçois encore aujourd'hui une cinquantaine par jour !"