Vincent (L'amour est dans le pré 2021) "goujat" et "misogyne" : les Twittos le jugent "détestable"

Le récap

La partie 2 des speed dating de L'amour est dans le pré 2021 a aussi offert quelques moments touchants et surprenants, aux téléspectateurs. Ils ont notamment beaucoup apprécié la rencontre entre Ghislaine et Delphine, puis Christelle et Delphine. L'agricultrice, qui a vécu son premier coup de foudre grâce à l'émission de M6, les a d'ailleurs toutes les deux choisies pour venir chez elle.

Ils ont aussi été émus par le speed dating de Franck avec Anne-Lise et Cécile. Anne-Lise les a d'ailleurs étonnés puisqu'elle a avoué avoir déjà demandé sa mutation et mis sa maison en vente pour venir s'installer chez l'agriculteur. Un pari très risqué, mais osé ! Espérons que Franck la choisisse à la fin car sinon, elle va se retrouver sans maison. Au moins, on ne peut pas dire qu'Anne-Lise n'est pas sincère.