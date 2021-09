Delphine (L'amour est dans le pré 2021) revient sur son coming out à la télé : "On n'a plus peur"

Alors que Hervé a abandonné L'amour est dans le pré 2021 pour raisons personnelles, Jean-Daniel, l'autre Hervé et Vincent, eux, ont passé l'étape du speed dating. Les téléspectateurs ont eu le droit à de belles perles, notamment de la part de Jean-Daniel, mais aussi à des moments jugés gênants, comme la rencontre entre Natacha et Vincent. Désormais, place à la deuxième partie des speed dating de L'amour est dans le pré 2021 avec Franck et Delphine, la toute première candidate lesbienne de l'émission.

"J'ai vécu mon premier coup de foudre"

Si Franck a sélectionné 8 prétendantes, Delphine, elle, en a choisi 10, sans se douter qu'elle vivrait son "premier coup de foudre" lors des speed dating : "Ce speed dating était très fort, j'ai vécu mon premier coup de foudre, mais j'ai compris que ce qui est important, c'est la suite : construire quelque chose à deux", explique l'agricultrice dans une interview accordée au magazine Télé Star avant de se confier sur sa cohabitation avec deux femmes chez elle. "Il y avait une espèce de compétition entre elles, mais j'ai été heureusement surprise de leur réaction. Pour moi, ça a été magique et intense", raconte Delphine.

La passionnée de moto revient aussi sur son coming out médiatique lors de son portrait qui a beaucoup ému les internautes : "J'avais commencé à poser les bases en 2019, alors autant y aller. Et ça a été une belle découverte pour moi. J'ai été très bien accueillie dans le groupe d'agriculteurs de la saison. J'ai reçu beaucoup de messages et de visiteurs qui venaient dans mes champs échanger avec moi. Quand on se décide à parler, on se rend compte que les gens sont bienveillants et on n'a plus peur de rien."