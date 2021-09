L'amour est dans le pré 2021 : Hervé abandonne l'émission, il explique les raisons de son départ

Hervé explique son départ de L'amour est dans le pré 2021

C'est le 31 août 2021 sur la première partie des speed-dating de L'amour est dans le pré 2021 a été diffusée sur M6. Les téléspectateurs ont pu découvrir la rencontre de Jean-Daniel, Vincent et Hervé avec leurs prétendantes et ils n'ont pas été déçus du voyage entre les boulettes de Jean-Daniel et le rendez-vous gênant de Vincent et Natacha. La suite nous promet de nouveaux moments marquants, mais elle se fera sans Hervé "le moustachu" puisqu'il a quitté l'émission après la diffusion des portraits.

L'agriculteur a décidé d'abandonner pour "raisons personnelles" : "C'était un tournage très intense émotionnellement parlant. Les équipes ne sont pas venues à ma ferme car je suis parti avant, mais j'ai pu ressentir beaucoup de choses pendant l'enregistrement", explique-t-il en interview avec Actu.fr.

"Je suis toujours en relation avec certains candidats"

Hervé n'aura donc pas eu l'occasion de découvrir "le grand nombre de lettres" envoyées par les prétendantes : "Je tenais à souligner mon profond respect envers les personnes qui m'ont écrit. C'est quelque chose de très courageux et pas toujours évident à faire ! Derrière certains de ces messages, j'ai pu ressentir parfois une détresse amoureuse, dans laquelle j'étais en arrivant à l'émission."

Même si le candidat de L'amour est dans le pré 2021, surnommé "le moustachu" pour le différencier de l'autre Hervé, n'est pas allé jusqu'au bout de l'aventure, il avoue avoir fait de belles rencontres grâce à l'émission : "Je suis toujours en relation avec certains candidats. Je me suis très bien entendus avec eux. Nous allons certainement nous revoir pour certains, mais c'est compliqué car ils sont parfois loin de la Seine-et-Marne. Il y aura toujours des ventes ou événements où l'on pourra se retrouver."