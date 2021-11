L'amour est dans le pré 2021, le bilan partie 1 : qui est en couple, qui est célibataire ?

Ce lundi 22 novembre 2021 sur M6, c'était le bilan partie 1 de L'amour est dans le pré 2021. L'occasion de voir qui parmi les agriculteurs et les agricultrices a trouvé l'amour dans l'émission animée par Karine Le Marchand. Alors qui est en couple, qui est célibataire ? Découvrez vite la réponse !

Hervé et Stéphanie toujours en couple

Hervé et Stéphanie (qui s'étaient confiés sur leur vie sexuelle) sont toujours en couple, c'est ensemble et amoureux qu'ils se sont montrés au bilan. Alors que Stéphanie croyait finir "vieille fille", elle a donc trouvé l'homme de sa vie. "Il me ressemble, il est comme moi, il parle pareil et il me plaît physiquement" a-t-elle déclaré. Stéphanie a trouvé un job dans la région où vit Hervé et maintenant, ils veulent un bébé et cherchent à acheter une maison ensemble. Karine Le Marchand a proposé de les aider en les mettant en contact avec son ami, animateur et agent immobilier, Stéphane Plaza.