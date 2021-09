L'amour est dans le pré 2021 : Mélanie, la prétendante de Jean-François, divise les internautes

Alors que Delphine, qui a vécu son premier coup de foudre, et Franck ont accueilli leurs prétendantes dans leur maison, Sébastien et Jean-François, eux, ont passé l'étape du speed dating dans L'amour est dans le pré 2021. Ils ont tous les deux eu des coups de coeurs rendant ainsi leur choix final plus facile. Si Sébastien a craqué pour deux C(K)arine, Jean-François est de son côté complètement tombé sous le charme de Mélanie. Le feeling est tout de suite passé à tel point que l'éleveur et sa prétendante en ont perdu leurs moyens.

Une rencontre qui divise

Mélanie s'est retrouvée déstabilisée et a eu beaucoup de mal à cacher son émotion (et ses larmes). Si certains internautes ont été très touchés par sa timidité et ont tout de suite validé sa rencontre avec Jean-François, d'autres se sont montrés plus mitigés. Ils pensent que Mélanie n'est pas sincère : "Elle en fait un peu des caisses la Mélanie je trouve", "Mélanie pue le fake", "la Mélanie a fait l'Actor Studio, c'est pas possible autrement", "la Mélanie, je ne la sens pas du touuuuuut. Elle ne me semble pas sincère, elle en fait trop", peut-on lire sur Twitter.