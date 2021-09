Jean-François (L'amour est dans le pré 2021) : "On sent qu'il y a un certain 'scénario' à respecter"

Les coulisses du tournage à la ferme

Alors que Delphine, qui a vécu son premier coup de foudre grâce à L'amour est dans le pré 2021, et Franck s'apprêtent à accueillir leurs prétendantes chez eux, celles de Vincent, l'agriculteur jugé "misogyne" et "macho", et Hervé sont déjà installées. De leur côté, Sébastien et Jean-François n'en sont encore qu'à l'étape de l'ouverture des lettres et des speed dating. Si on ne sait pas encore à quoi ressemblent leurs prétendantes, Jean-François se remémore le tournage à la ferme avec les deux heureuses élues en interview avec LaDepeche et donne quelques infos sur les coulisses.

L'éleveur ariégeois se confie notamment sur "l'emploi du temps à respecter" définit par la production lors du séjour des prétendantes chez les agriculteurs et agricultrices : "Cette partie a duré cinq jours, du jeudi au lundi. Bon, il faut dire qu'il y a une sorte d'emploi du temps à respecter, mais on s'y fait. Les caméras sont là du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu éteins la lumière dans ta chambre le soir, pas avant. On sent qu'il y a un certain 'scénario' à respecter mais on joue le jeu, c'est un coup à prendre ! Sur ces cinq jours, ils ne sont 'que' cinq, entre les deux cameramen, les deux preneurs de sons et la journaliste."

Un choix compliqué

Jean-François avoue ensuite que son choix final, dans L'amour est dans le pré 2021 sur M6, a été "compliqué" : "J'aurais préféré ne rencontrer qu'une personne mais bon, c'est le jeu. Déjà, à Paris, ça a été compliqué de retenir deux prétendantes sur cinq et ça l'a été encore plus après la semaine à la ferme (...) Même si tout va très vite dans cette émission, je peux quand même dire aujourd'hui que je n'ai aucun regret."