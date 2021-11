Hervé (L'amour est dans le pré 2021) : une vie sexuelle de folie avec Stéphanie ? Il se confie

Peut-on réellement trouver l'amour dans une émission comme L'Amour est dans le pré diffusée sur M6 ? A priori, la réponse est oui. Dans un extrait inédit de l'épisode du bilan qui sera proposé ce lundi 22 novembre 2021, on peut en effet déjà découvrir que Hervé et Stéphanie sont aujourd'hui toujours en couple. De quoi faire le bonheur de Karine Le Marchand, visiblement fan de ce duo, mais également de l'éleveur de vaches.

Une vie sexuelle épanouie pour Hervé et Stéphanie

Et pour cause, ce n'est pas un secret, avant sa rencontre avec Stéphanie, l'agriculteur était encore puceau. Aussi, il ne le cache pas face caméra, il s'avoue désormais heureux de pouvoir pleinement profiter des joies des relations sexuelles. Quand l'animatrice l'interroge à ce sujet, "T'as allumé un truc que tu n'as jamais éteint. (...) Avec le recul, est-ce que tu te dis, "J'ai perdu du temps" ou pas du tout ?", Hervé laisse exprimer son bonheur.

"Ah bah ça. Il ne vaut mieux pas l'éteindre", assure dans un premier temps l'éleveur de vaches, qui précise par la suite être un chaud lapin toujours prêt à la moindre galipette sous la couette, "Non, il ne faut pas regretter. En moins d'un an je vais avoir rattrapé quinze ans de ma vie passée." Une révélation inattendue qui fait rire la présentatrice, mais qui oblige Stéphanie à intervenir, "On ne le fait pas non plus tous les jours."

Une précision importante, d'autant plus quand on se souvient de ses propos à la suite de leur première nuit endiablée ensemble. La compagne d'Hervé le rappelle, elle avait effectivement été surprise par les exploits de ce dernier, "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense on va dire. C'est vrai que je me suis dit, 'Ohlala, si c'est comme ça à chaque fois, je vais être usée là'".

Vous l'aurez compris, si Hervé est aujourd'hui comme un jeune ado qui (re)découvre la vie, il est inutile de vous inquiéter pour la santé physique de Stéphanie, tout est parfaitement sous contrôle ! Nous voilà rassurés !