L'amour est dans le pré 2021 : jeux sexuels gênants, fashion faux-pas, malaise... le récap en tweets

Barbie rencontre Ken

Qui a dit que Nathalie était froide et sans coeur ? Cette semaine, l'éleveuse de veaux n'a pas caché son émotion auprès de Stéphane à l'occasion d'un dîner, durant lequel son prétendant lui a offert un bracelet rose. Un choix loin d'être anodin quand on connait l'amour de Nathalie pour cette couleur. De quoi ainsi réveiller le côté Barbie de Nathalie qui s'est ENFIN lâchée avec son prétendant (peut-être trop à en juger sa tenue à faire tomber Cristina Cordula dans le coma), et nous brûler une nouvelle fois la rétine. Sérieusement, il attend quoi Stéphane Plaza pour débarquer et refaire toute la déco ?! On se croirait de retour à l'époque de D&Co.