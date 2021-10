Hervé (L'amour est dans le pré) et Stéphanie l'ont fait : confidences folles sur leur première fois

42 ans et plus puceau

Ce lundi 1er novembre 2021 sera peut-être un jour férié, mais cela n'empêchera pas M6 de diffuser un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré. Et visiblement, on peut s'attendre à quelques passages complètement fous à l'écran. En effet, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit disponible sur les réseaux sociaux de la chaîne, la relation entre Hervé et Stéphanie est rapidement passée au niveau supérieur.

Ainsi, après un premier baiser passionné, le nouveau couple n'a étonnamment pas tardé à se laisser aller à quelques galipettes sous la couette. Et forcément, pour l'éleveur de vaches de 42 ans qui attendait ça toute sa vie, ce moment était tout simplement incroyable, "La nuit a été excellente, elle a révélé les sentiments qui sont nés entre moi et Stéphanie". Un peu gêné de parler de sa première fois face caméra, l'agriculteur n'a en revanche pas caché sa joie, "Donc voilà, la page n'est plus blanche. Enfin, c'est arrivé ! Ce n'est pas facile de raconter, tout en restant discret".

Une première fois parfaite

Et du côté de Stéphanie, c'était comment ? Si elle ne s'attendait pas à ce que le couple "aille aussi vite", elle a néanmoins été comblée par la première fois d'Hervé. A en croire ses propos, ce dernier se serait particulièrement bien débrouillé et se serait montré très habile, "Je me sens très bien, je suis heureuse. On a passé une belle nuit, oui. On va dire que c'était intense."

Interrogé sur les performances d'Hervé, Stéphanie a ensuite confessé que son émotion était encore vive, "Très bon ? Oui, plus que je ne l'imaginais. Je me disais 'ça va être rapide', mais non, pas du tout. C'est pas du tout une déception." Et pour cause, si l'on se fie aux propos de la prétendante, l'agriculteur n'était pas stressé par cet événement, mais avait au contraire à coeur de rattraper tout ce temps perdu, "Je lui ai dit, 'tu vas m'user quand même. J'en peux plus moi'".

Une performance marquante pour le nouveau couple, qui aurait même vu le lit se déplacer durant l'acte afin de s'éloigner du mur pour aller cogner contre l'armoire. "Il m'a dit qu'il va falloir prévoir des chaînes pour la prochaine fois", a notamment révélé Stéphanie, hilare et encore choquée par cet exploit. On connait des prétendantes qui vont être jalouses...