Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) froide avec ses prétendants ? Il y a "des montages"

L'amour est dans le pré 2021 : Nathalie va bloquer les haters et dénonce le montage

Dans les épisodes de L'amour est dans le pré 2021 sur M6, plusieurs agriculteurs / agricultrices et prétendant(e)s ont marqué les esprits. Que ce soit Valentin charmé par Charley, Natacha qui a créé un malaise, un premier bisou très commenté... Et il y a bien sûr aussi Nathalie et ses critiques. L'éleveuse de veaux des Pays de la Loire a en effet choqué plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices de cette saison 16 d'ADP. Nathalie s'est montrée très dure avec ses prétendants Bruno et Stéphane à la ferme. Quand Stéphane lui a demandé pourquoi elle l'a choisie, elle lui a répondu : "Parce que t'étais le moins moche du lot...". Et ce n'est qu'un exemple d'une soirée archi tendue... Ses prétendants se sont dits "déçus", "on s'est trompés" ont-ils même lâché à propos de leur coup de coeur pour l'agricultrice.

Face à la vague de critiques sur les réseaux, la candidate de L'amour est dans le pré 2021 s'est expliquée sur son compte Instagram. "Les personnes qui viennent sur ma page venir poster des messages de haine, ils seront bloqués" a prévenu Nathalie dans un post. Les haters seront donc bloqués directement, pour éviter de lire des critiques.

"J'ai pu lire des posts sur les violences conjugales horribles" a aussi confié Nathalie, qui a été victime de violences conjugales dans le passé. "Je demande rien mais les personnes qui critiquent sont souvent des gens méchants et jaloux. L'émission n'est pas terminée et on remarque des chiens sur un os" a-t-elle ajouté, et "merci pour les personnes qui me soutiennent car nous sommes pas des acteurs de cinéma. #violenceconjugale #lamourestdanslepré".