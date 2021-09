Valentin (L'amour est dans le pré 2021) charmé par Charley : la scène coupée au montage

Valentin revient sur son coup de foudre pour Charley

La soirée 4 de L'amour est dans le pré 2021, sur M6, nous a offert de nouvelles perles. On a eu le droit à l'entretien d'embauche de Nathalie, qui a reçu beaucoup de messages de femmes battues, avec ses prétendants, des punchlines mémorables de Bernadette, la mère de Hervé, des monologues de Jean-Daniel ou encore à la "tête de psychopathe" de Valentin. Le producteur de fleurs comestibles passait du rire à une expression neutre en moins de 2 secondes, ce qui a beaucoup fait réagir certains internautes sur Twitter.

D'autres ont préféré se concentrer sur la belle rencontre entre Valentin et Charley. Face à sa prétendante, le participant à L'amour est dans le pré 2021 a complètement changé d'attitude, se dévoilant ainsi tout timide et gêné, mais avec un immense sourire : "Je lui ai offert des fleurs, l'ai remerciée pour sa lettre. Elle m'a apporté des chocolats maison aromatisés aux plantes, alors que je n'aime pas le chocolat (il rit). Mais je les ai mangés", se souvient-il dans une interview accordée à Télé Loisirs. Un vrai coup de foudre !

"Je n'avais jamais ressenti ça"

Choisir Charley pour venir à la ferme était donc une évidence, mais en réalité, Valentin l'a invitée chez lui avant de rendre sa décision finale. Une scène pas diffusée sur M6 : "Ses yeux, son sourire, son arrivée, sa prestance, tout s'est arrêté quand elle est arrivée dans la pièce. Je n'avais jamais ressenti ça, j'en ai eu le souffle coupé. Je me suis dit : allez, il faut rester neutre et j'ai essayé de ne pas montrer que j'étais troublé. Mais ce n'était pas facile, pas évident. Et à la fin je me suis emballé en l'invitant directement à la ferme, sans même attendre la sélection finale."

Valentin s'explique ensuite sur son changement express d'expression sur son visage : "J'ai visionné les images et je me suis dit que j'étais "trop" poker face ! (il rit) Mais ce n'est pas évident pour moi : la télé ce n'est pas mon métier, moi je suis un agriculteur, je ne suis pas habitué à tout ça, aux caméras... J'ai fait de mon mieux, je suis resté moi-même." Pari réussi !