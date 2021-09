L'amour est dans le pré 2021 : la mère d'Hervé superstar, la poker face de Valentin... Le récap

Bernadette, la mère d'Hervé, star de L'amour est dans le pré 2021

L'amour est dans le pré 2021 a continué sur M6, avec un nouvel épisode animé par Karine Le Marchand et diffusé ce lundi 20 septembre 2021. Après le portrait et les photos de l'agriculteur et ses speed-datings, Hervé a accueilli ses prétendantes Stéphanie et Vanessa chez lui. Le séjour à la ferme a continué dans cet épisode, avec un moment clef pour l'éleveur de vaches laitières : ses prétendantes ont rencontré ses parents, Bernadette et Simon. Et la maman d'Hervé a volé la vedette à son fils et à Stéphanie et Vanessa. Elle a régalé les téléspectateurs de L'amour est dans le pré avec ses punchlines ! "Elles ne sont pas laides. Elles sont normales" a-t-elle notamment lâché à propos des prétendantes d'Hervé, même si elle préfère Stéphanie, plus discrète et fille d'agriculteur. Et quand Stéphanie compliment Hervé sur son physique, en disant que "c'est quelqu'un de simple, un travailleur et puis il est beau", Bernadette répond à propos de son fils : "Il est beau ? Ah bon ?". Priceless.