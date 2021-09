Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) : "J'ai reçu beaucoup de messages de femmes battues"

Chaque année dans L'amour est dans le pré, des candidats touchent les téléspectateurs par leurs parcours. Pour cette saison 16, Delphine a déjà ému les internautes en évoquant son coming-out. Autre candidate touchante cette année ? Nathalie. L'éleveuse de 49 ans a confié dans son portrait avoir été victime de violences conjugales durant 18 ans. Inscrite à l'émission par sa fille, elle a déjà reçu de nombreux témoignages.

Nathalie touchée par les témoignages de femmes battues

Interrogée par Actu.fr à l'occasion de la diffusion de son speed-dating dans L'amour est dans le pré, Nathalie a évoqué les retombées de son témoignage au sujet de son passé de femme battue. La candidate avoue avoir été touchée par les nombreux messages qu'elle a reçus, venant de femmes ayant vécues la même expérience. "J'ai reçu beaucoup de messages de femmes. Je ne m'y attendais pas." confie Nathalie qui espère redonner le sourire aux personnes qui lui ont écrit. "Les femmes battues, c'est un vrai sujet et si je peux mettre ma notoriété au service de cette cause, je vais le faire. Je veux être leur rayon de soleil, car la vie est belle." ajoute-t-elle.

Nathalie a été tellement touchée par le témoignage d'une femme vivant près de chez elle qu'elle est allée à sa rencontre. "Je suis allée voir cette femme à Ploërmel. C'est une super rencontre, nous nous sommes liées d'amitié." confie-t-elle.

Des hommes sont venus chez elle (et elle ne kiffe pas)

Depuis la diffusion de son portrait dans ADP, Nathalie confie avoir reçu aussi pas mal de visites chez elle. Et elle n'apprécie pas vraiment. "J'ai vu des hommes venir jusque dans ma ferme et même chez moi. Certains ne reculent devant rien. Je ne suis pas un objet de foire et on n'est pas au zoo !" déclare la candidate. Qu'elle trouve l'amour ou pas, Nathalie confie avoir vécu une belle aventure. "C'est devenu une bande de potes, des gens formidables. Bon, le tournage c'est épuisant, plus crevant que de lever une charrette de fumier ! En tout cas ma fille a bien fait de m'inscrire, je viens de vivre une belle aventure. Et c'est bon aussi pour le business, les gens ont pu voir comment je travaille." a-t-elle déclaré.