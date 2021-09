L'amour est dans le pré 2021 : Natacha crée le malaise, Bruno fait de la peine aux internautes

Bruno, le prétendant de Nathalie, fait de la peine

Les prétendantes de Vincent, Natacha et Hafsa, sont donc toujours aussi peu appréciées par les internautes qui doutent de leur sincérité. Bruno, lui, leur a fait de la peine dès son arrivée chez Nathalie. Malgré tous ses efforts pour séduire l'agricultrice, il s'est pris vent sur vent, mais est resté humble et souriant : "Finalement, il commence à me faire de la peine... garde le peu de fierté qu'il te reste et rentre chez toi mon gars", "franchement, le prétendant de Nathalie, il me fait plus de la peine qu'autre chose, il se donne à fond et j'ai l'impression que ça sera jamais assez", "comment peut on garder autant le sourire après tous ces kicks ???? Motivé le Bruno", "Nathalie est un glaçon. Même si Bruno est parfois un peu lourdingue, ce n'est pas une raison pour le mettre de côté", peut-on lire sur Twitter. Motivé ET courageux le Bruno !