L'amour est dans le pré 2021 : gros taquet, premier bisou et prétendante "ado"... le recap en tweets

Nathalie énerve tout le monde, même ses prétendants

En plus de Vincent le Provençal, les téléspectateurs de M6 ne portent pas non plus dans leur coeur Nathalie qui s'était confié sur son passé compliqué. Et ses prétendants Stéphane et Bruno non plus d'ailleurs. La candidate a été imbuvable dans ce nouveau numéro, faisant critique sur critique contre ceux qui sont venus pour la séduire. Son meilleur taquet du soir ? "T'étais le moins moche du lot", lâché en toute décontraction face à Stéphane (une séquence à revoir pour le plaisir dans notre diaporama). On dirait bien qu'elle va encore rester célibataire un moment...