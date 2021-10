L'amour est dans le pré 2021 : communiste, zizi à la crème, blague du doigt... Le récap de l'épisode

Les internautes se moquent de la prononciation de Valentin dans L'amour est dans le pré 2021

Valentin avait eu un coup de coeur pour Charley. Et dans le nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2021, le producteur de fleurs comestibles qui vient de Bretagne a confirmé son coup de coeur pour Charley. Alors qu'il était en retard pour accueillir Natacha et lui a acheté des fleurs pour se faire pardonner, quand Charley est arrivée, il ne trouvait plus ses mots. Valentin avait limite les yeux en forme de coeurs en revoyant la prétendante.

Et l'agriculteur n'a fait que parler d'elle : "Je comprends tout de suite que Charley est plus à l'aise et l'autre (Natacha, ndlr) plus dans la timidité. C'est le premier jour, on va voir comment ça se passe. Mais personnellement, le côté timide me fait un peu peur". Natacha termine même en larmes une fois seule car elle voit bien le rapprochement entre Valentin et Charley sous ses yeux.

Les internautes ont surtout retenu la mauvaise prononciation de Valentin. Quand il s'exprime avec Charley, il a du mal à trouver ses mots. Les twittos ont donc eu du mal à tout comprendre et réclament des sous-titres...