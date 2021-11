Cécile (L'amour est dans le pré 2021) de retour et en couple avec Franck ? Elle répond

Cécile a eu besoin de se "ressourcer et gommer les stigmates de la tristesse" une fois partie de chez Franck

Dans son post Instagram en question, Cécile avait légendé : "Et que fait-on après ça? Je re-situe le contexte; je pars pendant un confinement partiel donc j'ai peu d'options... il me faut rentrer chez moi ! Quelques mètres plus loin, raisonnable, je me gare sur le bas côté de la route et j'échange avec mon groupe de soutien dont je vous ai déjà parlé" et "une des filles qui habite près de chez Franck me propose de venir chez elle pour évacuer. Mais non, c'est évident, j'ai besoin de voir mes enfants, ma maman et mes chiens".

"Il me faudra quelques jours pour retrouver mon énergie... mais comme je ne suis restée que 3 jours, il me restait 2 jours de congés pour me ressourcer et gommer les stigmates de la tristesse pour la reprise. Et oui, je ne pouvais pas expliquer les émotions qui m'habitaient donc le mieux était de les cacher" avait-elle précisé, elle qui était en larmes lors de son départ de L'amour est dans le pré 2021, tant Cécile appréciait Franck.

Attention spoilers sur l'épisode actuellement diffusé ce lundi 1er novembre !

Dans le nouvel épisode diffusé actuellement ce lundi 1er novembre 2021 sur M6, il y a un début de réponse sur le supposé couple Franck-Cécile. Eh oui, dans cet épisode qui était déjà dispo depuis plusieurs jours sur Salto, en avant-première, Anne-Lise quitte la ferme. Elle est lassée d'entendre Franck parler de Cécile alors qu'elle est partie. Et l'agriculteur avoue avoir fait "une conne***" en laissant Cécile partir. Il demande même des conseils à Karine Le Marchand, pour envoyer un message à Cécile et lui demander s'ils peuvent se revoir. Vu que dans sa story Insta, la prétendante a confié vouloir laisser une autre chance à Franck, on se dit qu'ils ont bel et bien pu se revoir et pourraient être en couple depuis...