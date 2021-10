L'amour est dans le pré 2021 : râteau, 1er baiser, friendzone et rognons... Le récap des tweets

Hervé et Stéphanie : enfin seuls, ils vont bientôt s'embrasser

Hervé a fini par faire un choix entre Stéphanie et Vanessa. "Vanessa est une personne un petit peu trop entreprenante par rapport à moi. Elle est plus démonstrative mais arrivé à un moment, moi, ça me bloque. Les sentiments sont là pour Stéphanie. C'est un amour naissant" a-t-il déclaré, avant de faire partir la prétendante. C'est sa maman Bernadette qui va être contente ! On a même eu droit à un teaser du premier baiser langoureux (dont on se serait peut-être passés) entre Hervé et Stéphanie.

Mais ce que les twittos ont retenu, c'est le tee-shirt de Vanessa, la gêne / timidité d'Hervé pour lui demander de partir mais aussi la carte : "Je suis fille d'agriculteur is the new 'J'ai un double Master en chimie-moléculaire et droit du travail', c'est le joker en soirée mondaine".