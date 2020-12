Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) : sa chute nu dans le jacuzzi fait rire les internautes

La chute WTF de Jean-Claude dans L'amour est dans le pré 2020

L'épisode de L'amour est dans le pré 2020 diffusé ce lundi 30 novembre 2020 sur M6 avait pas mal de rebondissements. En plus d'avoir découvert dans un teaser à la fin que deux agriculteurs ont fini en couple, les téléspectateurs ont enfin pu voir la scène de jacuzzi entre Jean-Claude et Yolanda. Sauf que contrairement à la vidéo de la piscine entre Loana et Jean-Edouard dans Loft Story, c'était beaucoup moins hot et beaucoup plus fun.

Comment l'agriculteur s'est retrouvé en train de tomber à poil dans L'amour est dans le pré 2020 ? Lors de son week-end en amoureux avec sa prétendante, Jean-Claude a voulu tester le jacuzzi. Sauf qu'au lieu de mettre un maillot de bain, le candidat de l'émission présentée par Karine Le Marchand a préféré y aller en tenue d'Adam. C'est donc tout nu sous sa serviette qu'il a essayé d'entrer dans le jacuzzi, où l'attendait déjà Yolanda (qu'il préférait à Danelly). Mais, problème, ils avaient visiblement un peu abusé de la boisson, et Jean-Claude s'est loupé en voulant poser un premier pied dans l'eau.

Résultat ? Il a glissé, est tombé en arrière et a fait une roulade pour finir sans serviette et nu comme un ver sur la terrasse. Un grand moment de fou rire pour lui et Yolanda, puisqu'il n'a apparemment pas eu mal malgré la chute impressionnante.

Les twittos se marrent

Sur Twitter, les réactions ont été très nombreuses. En même temps, cela faisait un moment que L'amour est dans le pré 2020 avait teasé la chute de Jean-Claude. Les twittos avaient hâte de découvrir cette scène de la saison, qui est déjà culte. Les internautes ont beaucoup ri en voyant l'agriculteur tomber. Dans plusieurs tweets, les téléspectateurs ont avoué avoir parfois même pleuré de rire en matant la séquence vidéo. Voilà un best-of des réactions Twitter sur cette chute inoubliable :