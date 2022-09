L'amour est dans le pré 2022 : la galoche de l'année, Intervilles et débourrage... 15 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 5

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Les séjours à la ferme et les speed datings continuent dans L'amour est dans le pré 2022. Ce lundi 19 septembre, M6 diffusait l'épisode 5 de la saison 17 de l'émission présentée par Karine Le Marchand et on a eu droit à une galoche légendaire, à une proposition pas sexe ou encore un affrontement façon Intervilles. Voici les 15 tweets qui nous ont fait le plus marrer.

Thierry " j'ai pas encore choisi "



Thierry 5 minutes plus tard " je peux te faire un cunnilingus ? "



Ok. #adp #adp2022 #adp22 pic.twitter.com/uzMgK1QZnK — Zouze (@Zop47242782) September 19, 2022

>> "Elle ne veut pas me revoir dans le programme" : ce candidat de L'amour est dans le pré que Karine Le Marchand ne veut pas reprendre << Noémie agace avec ses techniques pour choisir A chaque saison de L'amour est dans le pré, il y a une tête à claque qui énerve à peu près tout le monde. Cette année, c'est Noémie qui a hérité du titre. Quoiqu'elle fasse, elle se prend des torrents de critiques. L'agricultrice du Jura qui a sélectionné Romain et Gaël pour venir chez elle à la ferme n'y a pas échappé cette semaine. Surtout quand elle a décidé d'organiser des jeux pour choisir lequel des deux hommes est son pref'. Oui, on s'est cru dans Intervilles pendant quelques temps.

C'est vrai qu'on y pense pas faire a pendant un rencard. On est trop dans la routine !! #adp #adp2022 pic.twitter.com/HaIsfeYnT4 — Chris (@SirhcFr) September 19, 2022

Mdr celui qui tire la sac le plus vite repart avec la femme ! On est au 10e sicle #adp2022 #adp pic.twitter.com/jN8EyrO4xU — Cdric (@Le_Citron_Vert) September 19, 2022

ah ben Nomie elle choisit son mec en organisant un intervilles en fait #adp2022 #adp #adp22 pic.twitter.com/bY9sgJkfIl — Dryck (@Dryck59) September 19, 2022

Quand tu essaies de ne pas te focaliser sur les extensions de Nomie, mais que c'est quand mme difficile!#adp #adp2022 pic.twitter.com/PFDw4ziTaf — LivityHa (@LivityHai) September 19, 2022

Si le chic, le glamour et l'lgance devaient tre prsents en une seule image je la nommerai noemie... #adp2022 #adp pic.twitter.com/alaL5PrzaE — (@facileogains) September 19, 2022

La proposition la moins sexy de l'histoire d'ADP Si certains sont déjà à la ferme, c'était encore les speed dating pour certains, dont Alain, 72 ans, éleveur de cochons spécialisé dans l'éco-tourisme. Il a rencontré 5 prétendantes et on a eu droit à la proposition la moins sexe de l'émission puisqu'une des femmes lui a écrit "Sauras-tu me débourrer ?". Franchement, c'est presque aussi gênant que Hervé et Stéphanie l'an dernier.

"sauras-tu me dbourrer" non stop c'est trop j'arrte cette mission #adp2022 — . g . (@totoskyblog) September 19, 2022

Bonus no context Parce qu'on a pas besoin de contexte pour se marrer, voici les autres tweets de la soirée qui nous ont fait rire devant ADP :

" Je trouve que mettre des talons c'est vraiment le ct fminin qui ressort "



50 ans de luttes fministes pour en arriver l; on n'a pas le cul sorti des ronces. #adp #adp2022 #adp22 pic.twitter.com/sOKOffp2h7 — Zouze (@Zop47242782) September 19, 2022