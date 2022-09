"Elle ne veut pas me revoir dans le programme" : ce candidat de L'amour est dans le pré que Karine Le Marchand ne veut pas reprendre

Mathieu, candidat emblématique de L'amour est dans le pré 2020 est aujourd'hui célibataire. Après deux heureuses années passées auprès d'Alexandre, marquées notamment par un joli mariage organisé en 2021, l'éleveur camarguais a récemment annoncé la fin de son couple.

Mathieu de retour dans ADP ?

Une véritable surprise alors même que tous les deux prévoyaient de faire un enfant (un projet que Mathieu va désormais mener en solo), qui pose déjà une question : à l'instar de Thierry cette année, peut-on s'attendre à revoir Mathieu dans une future édition de l'émission d'M6 ?

"Karine ne veut pas me remarier ou me revoir dans le programme, a balayé d'un revers de main le nouveau célibataire au micro de Télé-Loisirs. Elle ne m'en a pas parlé." Par ailleurs, il l'a précisé, lui non plus n'est visiblement pas attiré par un tel projet, "Intéressé pour revenir ? Je dirais que non".

Déjà des prétendants pour le nouveau célibataire

Une réaction étonnante au premier abord, mais finalement logique. Après tout, il l'a rappelé, il est encore trop tôt pour songer à son avenir sentimental : "Il va falloir que je digère un peu pour l'instant". De plus, son envie de bébé lui prend tout son temps et est sa véritable priorité en ce moment : "J'ai des projets importants".

Enfin, il ne l'a pas caché, grâce à la popularité acquise après son premier passage dans ADP, sa situation personnelle n'est plus la même qu'en 2020. Aussi, ce ne sont pas les prétendants qui lui font défaut aujourd'hui : "Je n'ai personne mais il y a un peu de demande".

Une nouvelle preuve que L'Amour est dans le pré est bien plus efficace que Tinder.