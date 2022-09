Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) : le projet de GPA maintenu après sa rupture avec Alexandre ?

Mathieu et Alexandre, la rupture

Ne croyez pas ce qui est mis en scène dans les séries ou dans les films : l'amour n'existe pas. Là où l'on pensait assister à l'une des plus belles histoires de l'Amour est dans le pré depuis son lancement sur M6 en 2005, notre coeur vient d'être finalement brisé en mille morceaux. Ce lundi 12 septembre 2022, Mathieu - l'éleveur camarguais découvert dans l'émission en 2020, a profité d'une interview accordée à Télé-Loisirs pour annoncer sa rupture avec Alexandre.

"A un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique, a-t-il notamment dévoilé. La vie que je voulais ne le correspondait plus. Je suis aussi fautif que lui, en fait, c'est 50/50. Pour ça que je l'ai laissé partir. Je suis aussi responsable que lui"

La GPA va se poursuivre pour l'éleveur

Une annonce qui a surpris tout le monde, d'autant plus que le couple venait de lancer une procédure de GPA afin de devenir papas. De quoi mettre fin à ses rêves de paternité ? Pas du tout. Toujours au cours de cet entretien, Mathieu - qui se sait pourtant condamné par une maladie, a confessé qu'il était prêt à aller de l'avant tout seul.

Après avoir rappelé que le bébé était censé "arriver d'ici quinze mois" avant cette séparation, l'éleveur a précisé que cette déception amoureuse ne l'avait pas convaincu de tourner la page, "Je vais avoir un bébé solo. (...) La décision c'est que je vais faire le bébé tout seul. Je suis donc parti donner ma semence".

Un choix qui peut surprendre au regard des circonstances, mais qu'il assume et qui l'enchante. Alors qu'il "organise [sa] vie professionnelle pour travailler à la maison" afin d'accueillir au mieux ce futur enfant, Mathieu n'en peut plus d'attendre, "Je suis père jusqu'au bout des ongles". Et visiblement, son entourage est même déjà préparé à ce chamboulement dans sa vie, "Le parrain du bébé sera Jérôme de L'amour est dans le pré de ma saison, et la marraine sera ma soeur".