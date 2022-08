L'amour est dans le pré 2022 : octogone pour une quiche, sosies et discussion de bourrés... 15 tweets qui nous ont fait rire

L'amour est dans le pré 2022 est de retour sur M6 depuis la semaine dernière, et déjà, les twittos sont on fire ! L'épisode 2 a été diffusé ce lundi 29 août 2022, et cette saison 17 d'ADP animée par Karine Le Marchand a encore fait rire les internautes. Voilà les 15 tweets qui nous ont fait rire !

Un cadeau qui fait réagir

Perrine a continué d'énerver les twittos. Elle a offert un cadeau à Sébastien (et sa voix de Mickey) qui voulait tant "trouver chaussure à son pied". Du coup, elle a eu l'idée de lui offrir des baskets, des Stan Smith pour les plus observateurs. Mais cela n'a pas suffi à faire monter sa côte de popularité, bien au contraire ! Beaucoup la trouvent fausse et présente dans l'émission pour les mauvaises raisons.