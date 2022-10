"Tu mets le kiki dans le trou" : nouveau moment aussi culte que gênant dans L'amour est dans le pré 2022 (Spoiler)

Depuis fin août, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre les aventures amoureuses de nouveaux célibataires dans L'amour est dans le pré 2022. Pour cette saison 17, ils étaient 13 à chercher l'amour mais ne sont déjà plus que 12 puisqu'Emmanuelle a décidé d'abandonner après l'ouverture du courrier. La fille de Jean-Paul n'a pas été convaincue par les lettres et a donc préféré lâcher directement l'affaire.

Depuis les premières rencontres, du temps s'est écoulé. Si certains candidats sont en mode rapprochement toute en tendresse, d'autres sont beaucoup (mais alors BEAUCOUP) moins subtils. Comme par exemple Jean qui, alors que ses deux prétendantes s'étaient pris la tête pour une quiche, a galoché Laurence sous les yeux de Nathalie. Ce n'est pas mieux chez Thierry qui fait absolument n'importe quoi avec ses prétendantes alors qu'il nous avait promis de changer.

Lundi dans ADP, ce sera encore mode malaise activé puisqu'on sait déjà qu'un prétendant va partir après une blague déplacée. Vraiment, ils nous régalent cette année ! A la ferme, il y aura de l'animation un peu partout dans le prochain épisode puisqu'on sait aussi qu'Alain le Breton va faire son choix et rembarrer l'une de ses prétendantes à cause d'un détail physique. Mais tous n'ont pas fait leur choix pour le moment ! Plusieurs agriculteurs ont toujours deux prétendants ou prétendantes à départager et chacun sa technique de rapprochement. Certaines sont d'ailleurs beaucoup plus efficaces que d'autres et on ne vous recommande pas celle qui va suivre...

Thierry enchaîne les blagues douteuses dans ADP

"Coquin de sort" n'a visiblement pas tiré les leçons de ses erreurs... De retour dans L'amour est dans le pré 7 ans après sa première participation, Thierry a déjà un peu vrillé en embrassant Sylviane puis a gêné tout le monde avec son "tu me fais jouir". Et déso mais ça va encore continuer dans la suite d'ADP. Notre agriculteur ne sera pas calmé et va le prouver à travers deux séquences gênantes que l'on peut déjà découvrir sur Salto. Au programme ? Des discussions très chelous avec Rémédios qui ne semble finalement pas écartée malgré la préférence de Thierry pour Sylviane. Alors qu'ils sont tous les trois à table, Thierry invite Rémédios pour une activité dans sa serre. Et là, ça dérape !

"Mets un petit soutien-gorge balconnet là-bas, parce que ça va chauffer (...) Mets le balconnet, je m'y connais hein" va-t-il lâcher sans pression. Ce à quoi Rémédios va répliquer : "Mais moi, mon balcon est toujours fleuri". Thierry n'avait pas la ref (avoir un balcon fleuri signifie avoir de la poitrine) et a donc répondu : "Mais tu passes la tondeuse combien de fois par an à ton balcon ?". Un moment très bizarre puisqu'après que Rémédios lui a expliqué la référence, Thierry a conclu : "Je pensais à l'étage en dessous moi, coquin de sort !". "Non, je suis pas vulgaire moi" répond alors Rémédios. Bonne ambiance...

Et c'est pas fini ! A un autre moment, toujours avec Rémédios, "Coquin de sort" va continuer ses blagues douteuses au moment de donner une leçon à Rémédios pour planter des graines. "Tu mets le kiki dans le trou sans faire de jeux de mots" va-t-il d'abord lâcher avant de dire après ça : "Le kiki dans le trou, et le cul en l'air. (...) Elle y va toute seule, quand ça rentre dans le trou, ça rentre tout seul". On n'en peut plus de lui !!