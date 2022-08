L'amour est dans le pré 2022 : Karine Le Marchand "en deuil" face à la décision choc de cette agricultrice

En février dernier, Karine Le Marchand a présenté les 13 agriculteurs qui participent à cette saison de L'amour est dans le pré 2022. Parmi eux, certains ont amusé le public, comme Alexandre et son tracteur disco ou Jean, que l'animatrice a convaincu de se faire refaire les dents.

Mais, une agricultrice a particulièrement marqué l'animatrice et les téléspectateurs : Emmanuelle, qui s'est inscrite avec son papa, Jean-Paul. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un père et sa fille vont tenter de trouver l'amour en même temps.

"Je suis en deuil"

Enfin... ça c'est ce qui était prévu à la base. En effet, dans l'épisode 3 qui sera diffusé sur M6 ce lundi 5 septembre 2022, mais qui est déjà disponible sur Salto, on va apprendre que la viticultrice va déjà quitter l'aventure. "Je n'en ai retenu aucun", confie-t-elle à Karine Le Marchand en arrivant sur la péniche. "Je suis en deuil. T'es mon coup de coeur de cette saison et j'avais vraiment envie de te caser. J'ai les boules, je te le dis", lui répondu alors celle qui n'a pas pu assister au mariage de Jérôme et Lucile.

"Ça ne valait pas le coup de les rencontrer"

"Je n'ai pas eu de crush", explique la candidate célibataire depuis 2 ans et qui avait été trompée par son ex pendant qu'elle s'occupait de sa maman malade. "Ça ne valait pas le coup de les rencontrer", comprend donc Karine Le Marchand. Si sa décision est radicale, Emmanuelle n'a aucun regret et elle est ravie d'avoir fait la démarche d'avoir tenté sa chance, elle qui est toujours en "reconstruction".

Si on ne verra pas Emmanuelle recevoir de prétendants à la ferme, elle sera tout de même de retour pour le bilan de fin saison. On espère qu'elle aura une belle surprise à annoncer aux téléspectateurs et à Karine Le Marchand...