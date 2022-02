L'amour est dans le pré 2022 : Karine Le Marchand dévoile le portrait vidéo d'une agricultrice

L'amour est dans le pré 2022 : Noémie confie "on m'a trompée", avant d'expliquer ce qu'elle cherche chez un homme

Dans le portrait vidéo de Noémie, Karine Le Marchand lui avoue : "On m'a dit : 'Tu vas voir c'est un rayon de soleil cette fille'. Et j'ai bien l'impression que c'est vrai". Mais l'agricultrice est aussi un peu timide. Il faut dire que ça fait 4 ans que "c'est le néant" dans sa vie amoureuse. Et elle a un passé amoureux douloureux : "On m'a trompée" à chaque fois. Dans ses 4 relations de couples, elle a été trompée. Des infidélités qui lui ont fait beaucoup de mal : "Ça avait commencé en étant de belles histoires. Je m'étais accrochée. Quand je m'accroche et que je suis sûre, je donne tout. Et du coup, on est forcément déçu", "j'avais tellement l'habitude que ce schéma se répète".

Du coup, "je vais avoir beaucoup de mal à faire le premier pas. Du fait de ma non-confiance en moi" a-t-elle confié. Mais Noémie est décidée à trouver son homme idéal. Ses critères ? "J'aime bien les grands costauds" et quant à l'âge, "jusqu'à 32 ans ça va".

S'il a déjà des enfants, ce n'est pas un problème pour elle, car elle aime les enfants et voudrait devenir maman, fonder une famille. "J'ai voyagé, j'ai fait la fête. Maintenant, il ne me manque plus que de fonder une famille" a en effet déclaré l'agricultrice de L'amour est dans le pré 2022, elle veut "2 ou 3" enfants et aussi se marier. "Tu es une romantique, de toute façon" a conclu Karine Le Marchand.