L'amour est dans le pré 2022 : les portraits des 13 candidats à la recherche de l'amour (avec un revenant)

Noémie

Son âge : 25 ans.

Son métier : céréalière et éleveuse de vache allaitantes en Franche-Comté.

Après avoir fait des études pour devenir aide-soignante, Noémie a changé de voie et travaille maintenant en famille avec son père et l'un de ses frères. "Pétillante, souriante et attachante" selon son portrait dévoilé dans le communiqué de presse de M6, elle est l'une des plus jeunes candidates de l'émission. Moquée dans son physique durant sa jeunesse, elle a eu quatre relations... et a fini trompée à chaque fois. Elle est aussi passionnée de rugby.